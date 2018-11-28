Göztepe'nin Golcüleri Suskun

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:34

Göztepe'de bu sezon Süper Lig'de şans bulan 5 forvet oyuncusu yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi.Yasin Öztekin'in skor yükünü çektiği Göztepe, bu sezon golcülerden beklediği verimi alamadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş bu sezon ligde 5 farklı santrfora şans verirken, bu isimler takıma yalnızca iki gol katkısı yapabildi. Transfer sezonunun son günlerinde takıma dahil olan Jerome, ligde 2 gole imza atarken en golcü santrfor olmayı başardı. İngiliz oyuncu, ligde sarı-kırmızılı forma altında gol atan tek santrfor olarak göze çarpıyor.Sakatlıklar da etkilediİzmir temsilcisi bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamazken, bu durumda sakatlıklar da önemli bir yer tuttu. Sezona Ghilas ile giren Göztepe'de, Cezayirli oyuncunun kadro dışı kalmasından sonra forvete Deniz geçti. 4. haftada oynanan Alanyaspor maçına kadar takımın ileri ucunda görev yapan Deniz, bu sürede gol katkısı yapamadı. Jerome ile birlikte transfer edilen Cikalleshi ise sakatlık sorunu yaşarken, deneyimli oyuncu ligde yalnızca 110 dakika süre alabildi. Deniz Kadah da sakatlığı sebebiyle uzun süredir kadroda yer bulamıyor. Geçen sezon Menemen Belediyespor'da 25 gol atarak Göztepe'ye gelen Samed Ali Kaya ise ligde 9 dakika şans bulurken, bu sürede golle buluşamadı. Samed Ali ve Cikalleshi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çengelköyspor ile oynanan maçta gol atma başarısı gösterdi. - İZMİR