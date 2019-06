Göztepe'nin kalesi emin ellerde

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Göztepe hemen her bölgeye transfer yapmayı planlarken, kalecilerinden memnun olan sarı-kırmızılılar bu sezon da kaleye takviye yapmayacak.Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta ligde kalan Göztepe'de, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tamer Tuna 'nın raporu doğrultusunda kadrosuna önemli isimleri katmak için uğraşan sarı-kırmızılı kurmaylar, hemen her bölgeye transfer yapmayı planlarken sarı-kırmızılı takımın bu sezon da kaleye takviye yapmayacak. İzmir ekibinin kalesi tıpkı geçen sezon olduğu gibi yine Beto , Göktuğ ve Eren'e emanet edilecek.Kaptan yine dümendeSon 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli file bekçisi Beto, bu sezon da sarı-kırmızılı takımın en önemli kozlarının başında gelecek. Geçen sezon takım kaptanlığı görevine de getiren deneyimli eldiven, geçtiğimiz günlerde kendisine birçok teklifin geldiğini ancak takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Özellikle kurtardığı penaltılarla fenomen haline gelen 37 yaşındaki eldiven Göztepe formasıyla 63 lig maçında forma giydi.Beto örnek olacakGeçen sezon olduğu gibi bu sezon da Beto'nun arkasında Göztepe altyapısından çıkan iki kalecinin beklemesine kesin gözüyle bakılıyor. 22 yaşındaki Göktuğ ile 18 yaşındaki Eren, forma yarışında Beto ile rekabete girecek. Yönetim geçen sezon Beto'dan iki kaleciyle yakından ilgilenmesini rica etmiş, Portekizli eldiven de bu ricayı kırmamıştı. Deneyimli eldivenin özellikle antrenmanlarda her iki kaleciye sık sık uyarılarda bulunduğu biliniyor. - İZMİR