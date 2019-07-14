14.07.2019 14:05
Haberler» Spor» Haber

Göztepe'nin kamp programında değişiklik

Göztepe

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'deki çalışmalarını bugünkü tek idmanla tamamladığı belirtildi. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcuların ısınmanın ardından kuvvet ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekibin yarın yapacağı iznin ardından Afyonkarahisar'da kampa gireceği belirtildi. Daha önce Bolu'da gerçekleştirileceği açıklanan kampın saha zeminlerinde oluşan problemlerden dolayı Afyonkarahisar'a alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Afyon, Bolu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:05   Antoine Griezmann yeni takım arkadaşları ile buluştu
18:05   Maxi Gómez Valencia CF İçin İşaretler
18:05   Dinamo Zagreb Hırvat Süper Kupasını kaldırdı
18:05   FC Barcelona, FC Barcelona'da tıbbi check-up'a tabi tutuluyor
18:05   Evkur Yeni Malatyaspor'da Hadebe imzayı attı
18:03   Adanaspor'un Bolu kampı
17:52   23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı, İngiltere'de şampiyon