Haberler » Spor » Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe - Spor

Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'de son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

29.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:44Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe
Süper Lig'de son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın 'yi konuk edecek.
Ligde son 3 haftada Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen hafta da Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. Son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 16 puan ve averajla 9. sırada girdi.
Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği müsabakada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko'nun yanı sıra genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum, forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:30 Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
12:26 Barcelona 120 yaşında
12:22 Millilerin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor
12:20 "Off-road"un kadın pilotları pistin tozunu attırıyor
12:20 Bakan Berat Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek yer sofrasına oturdu
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 12:31:49