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Göztepe'nin konuğu Gaziantep

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52Göztepe'nin konuğu Gaziantep
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın FK'yi konuk edecek.
Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin 'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisi, yarın 30 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasından sonra Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci müsabakasına çıkacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka yarın saat 17.00'de başlayacak.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında iki ekibin mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Gaziantep, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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