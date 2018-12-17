17 Aralık 2018, 10:38
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Göztepe'nin Konuğu Nazilli Belediyespor

Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Sahaya ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın yerine Kemal Özdeş'i göreve getiren Göztepe, Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye Kupası,İzmir,Nazilli
Kaynak: AA

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