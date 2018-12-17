Göztepe'nin Konuğu Nazilli Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında TFF
3. Lig temsilcisi Nazilli
Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir
'de karşılaşacak. Bornova
Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan
Numanoğlu düdük çalacak. Sahaya ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş
'ın yerine Kemal Özdeş'i göreve getiren Göztepe, Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor
'la 0-0 berabere kalmıştı.
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Kaynak: AA