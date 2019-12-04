Haberler » Spor » Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji... - Spor

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji...

"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor""Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası" İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Göztepeli futbolcu Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir enerji oluştu.

04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:12Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji...

"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor"

"Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, -

Göztepeli futbolcu Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edip, sezonu en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'de tecrübeli oyuncu Deniz Kadah, Demirören Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Kadah, "Tabii ki kolay bir maç değildi. 2'nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için önemli bir galibiyet aldık. Galibiyet almamız çok önemliydi, şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız" diye konuştu.

"YENİ HOCAMIZIN GELMESİYLE YENİ BİR ENERJİ OLUŞTU"

İlhan Palut'un göreve gelmesiyle pozitif bir hava yakaladıklarını vurgulayan Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edip, sezonu bitirebildiğimiz en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ SAHADA BİZE 12'NCİ ADAM OLARAK ÇOK İYİ ENERJİ VERİYOR"

Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu takımın bir parçası olmaktan, onlarla beraber oynuyor olmaktan çok mutluyum. Sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi destek, çok iyi enerji veriyorlar. Gerek iç saha, gerek dış sahada onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"DENİZ BEBEK, GÖZTEPE AİLEMİZİN BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz günlerde bir Göztepe taraftarının yeni doğan çocuğuna Deniz adını vermesinden dolayı çok gururlu olduğunu vurgulayan Kadah, "Tabii ki çok onur duydum böyle bir şeyden. Aile ile de tanıştım ve çocuğa Deniz adını verdiklerinden dolayı büyük gurur duydum. Her zaman yanlarında ve destek olmaya devam edeceğim. Deniz bebek de bizim ve Göztepe ailemizin bir parçası" ifadelerini kullandı.



Deniz Kadah, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:43 Itambe Minas: 3-0 - Spor
13:40 VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar! - Spor
13:40 Zlatan Ibrahimovic'ten Milan iması! - Spor
13:40 CANLI | Hekimoğlu Trabzon FK - Medipol Başakşehir - Spor
13:40 Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:46:42