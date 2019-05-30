Göztepe'nin yükselen değeri Deniz

Spor Toto Süper Lig'de son hafta Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de en çarpıcı performansı orta saha Deniz Kadah gösterdi. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu özellikle ligin ikinci devresinde adeta patlama yaptı. Yaşadığı sakatlıklar yüzünden ilk yarıda sadece 6 maça çıkan Deniz, taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında geldi. Ancak devre arasında iyileşen ve tamamen futbola adapte olan deneyimli oyuncu 14 karşılaşmada formayı sırtına geçirip 7 kez fileleri sarstı. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor (2), Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan futbolcu özellikle gerçek mevkisi olan forvet arkasına geçince kimliğini buldu.Teknik direktör Tamer Tuna'nın 23'üncü hafta sonunda dümene geçmesiyle müthiş bir grafik ortaya koyan Deniz Kadah, 33'üncü haftada deplasmanda oynanan Bursaspor maçında çok kritik bir penaltıyı gole çevirememişti. Müsabakanın 72'nci dakikasında kaçırdığı penaltı sonrası göz yaşlarına boğulan Deniz'e taraftar sahip çıktı. Bursa'da Deniz'i tribünlere davet eden futbolseverler, "Deniz sen bizim kardeşimizsin" tezahüratları yaparak oyuncuya moral verdi. 34'üncü ve son haftada ise bu kez Ankaragücü maçında 84'üncü dakikada hayati öneme sahip penaltıyı kullanan Deniz, topu ağlara gönderip Göz-Göz'ün kümede kalışını ilan etti. "En büylük gücüm taraftarımız oldu" diyen Deniz, "Bursa'da hayatımın en üzüntülü anını yaşadım. Taraftarımız bana sahip çıktı. Onların sayesinde hayata döndüm. Göztepe'de çok mutluyum. Bu camianın başarısı için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.SERBEST FİKSTÜR İTİRAZI GELECEKAnkaragücü galibiyetiyle 2018-2019 sezonunu kıl payıyla kazasız atlatan Göztepe son 2 yıldır çektiği serbest fikstürü 3'üncü senesinde istemiyor. Kurmaylar serbest fikstürü adaletsizlik olarak yorumlarken, yeni sezonun başında bu uygulamaya itiraz edecek. Son 10 yılda serbest fikstüre sahip 4 takım küme düşme üzüntüsü yaşarken, Göztepe, Ankaragücü'nü yenip 1 puan farkla son anda kümede kalmayı başardı.

Serbest fikstürle Konyaspor 2008-2009, Denizlispor 2009-2010, Mersin İdman Yurdu ve Sivasspor da 2015-2016'de lige tutunamadı. Bu sezon ilk kez tarihte 2 sezon üst üste serbest fikstür çeken Göztepe'de yöneticilerin durumdan son derece rahatsız olduğu dile getirildi. Camianın 2019-2020 sezonunda kesinlikle böyle bir fikstüre izin vermeyeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA