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Göztepe oyun istikrarı yakalamak istiyor

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada kendi futbol felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek.

27.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:58Göztepe oyun istikrarı yakalamak istiyor
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü 'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada kendi futbol felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız." dedi.
Palut, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Son 3 maçta 7 puan aldıklarını hatırlatan Palut, şöyle konuştu:
"Üç maçlık belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Hazırlıklar devam ediyor. Fenerbahçe güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım."
Palut, Göztepe'de kendi futbol felsefelerini oturtmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçında da değişen bir şey olmayacak. Kendi futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
Ligin ilk yarısında kalan her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini ve hepsine kazanmak için çıkacaklarını bildiren Palut, "Trabzonspor maçıyla kağıt üzerinde daha zor görünen bir periyoda girmiştik. Güçlü rakiplerle oynuyorsunuz, bunun dönüşü pozitif olursa takıma bir öz güven geliyor. Yansıtmak istediğiniz oyun için daha büyük adımlar atmış oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
İlhan Palut, sakatlığı bulunan Andre Poko'nun ilk yarıdaki maçlara yetişmesinin zor olduğunu, Alpaslan Öztürk'ün takımla çalışmalara başladığını, genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un tedavilerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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