Göztepe Palut'la evinde kaybetmedi

SÜPER Lig'de pazartesi günü yeni evi Gürsel Aksel Stadı'ndaki ikinci maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından İzmir 'de hiçbir resmi maçı kaybetmedi. Sarı-kırmızılıların başında ilk sınavına 11'inci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla çıkan Palut, taraftarı önünde sahayı hiç yenik terk etmedi. Palut'un dümeninde olduğu Göztepe; Bornova, Atatürk ve Gürsel Aksel statlarında oynanan toplam 6 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Genç teknik adamın ilk mücadelesini verdiği Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. İlhan Palut, güçlü rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligde evinde 7 puan topladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, aynı statta Galatasaray'ı 2-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki tarihi açılış maçında ise İzmir ekibi Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçla İstanbul'a eli boş gönderdi. Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, Atatürk Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Bornova'da oynanan Antalyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Özellikle iç sahada taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında da tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenip Yukatel Denizlispor'la berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda camiasına umut aşıladı.