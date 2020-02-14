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Göztepe puan avında

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe, yarın alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

14.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:52Göztepe puan avında

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe, yarın alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding 'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 90 dakikayı Ali Şansalan yönetecek. Göz-Göz'de sakatlıkları süren Poko, Reis ve Atınç ile cezalı Beto forma giymeyecek. Ligde ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek Denizlispor'la berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin geçen hafta yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor maçı, konuk ekip olumsuz hava şartları nedeniyle İzmir'e gelemediği için ileri tarihe ertelenmişti.

Ligde maçı eksik Göztepe, 20 haftada topladığı 30 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan, hafta içinde Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getiren Konyaspor ise 21 maçta 20 puanla 14. basamakta bulunuyor. Konyaspor'un şiddetle puana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Teknik Direktör İlhan Palut, "Hiçbir takım kolay kolay teslim olmuyor. Özellikle iç sahada kimse puan kaybı yaşamak istemiyor. Ancak biz de iyi gidişimizi sürdürüp üst gruba daha çok yaklaşmak istiyoruz. Galibiyet hedefliyoruz" dedi.

GÖZTEPE

"Göktuğ - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek"



İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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