Menü
Haberler ›› Spor ››Göztepe puanları alttakilere saçtı - Spor

Göztepe puanları alttakilere saçtı

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan Göztepe, altında yer alan takımlara puanları saçtı.

15.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:52
Göztepe puanları alttakilere saçtı

SÜPER Lig'de Kasımpaşa 'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan Göztepe, altında yer alan takımlara puanları saçtı. Bu sezon zirve hedefiyle yola çıkan rakiplerine kök söktüren Göztepe, özellikle son haftalarda kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettiği kritik puanlarla hedefinden şaştı. Zirve yarışını kovalayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Alanyaspor'dan toplamda 13 puan koparan sarı-kırmızılılar okyanusu geçip derede boğuldu.

Özellikle Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol dahi atamayan Göz-Göz, taraftarının da tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler alınan yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu eleştirdi. Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda erteleme maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un da takımı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenlerini araştıran Palut'un Rizespor'a karşı kadroda bir takım değişimlere de gitmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kasımpaşa, Avrupa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Spor
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Spor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Spor
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Spor
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti Spor
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Spor
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü