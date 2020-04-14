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Göztepe Şehir Hastanesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul'un hizmet yarışına önemli katkılar sağlayacak olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

14.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:12
Göztepe Şehir Hastanesi yükselmeye devam ediyor
İstanbul 'un hizmet yarışına önemli katkılar sağlayacak olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.
Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabının eylül ayında hizmete açılacağı müjdelenen Göztepe Şehir hastanesi, aynı zamanda Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden de biri olacak.
İlk etabında 597 yatağın yer alacağı hastanede, her branştan 224 poliklinikle hizmet verilecek. Hastanede 186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda yer alacak.
Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisiyle hizmet verilecek.
Hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.
Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken, oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanede toplam 385 deprem izolatörü yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, İstanbul, Güncel
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