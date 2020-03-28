Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler'le sözleşme yenileme kararı aldı.

28.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:02
Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler'le sözleşme yenileme kararı aldı. Bu sezon attığı 6 golün yanı sıra 5 asist yapan Serdar'ın satın alma opsiyonunun Göztepe'de olduğu açıklandı. İspanya 'nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.

Göztepe camiası sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından derin bir nefes aldı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, Başkan Mehmet Sepil tüm takım ve personeli kurallara harfiyen uymaları konusunda tekrar uyardı. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi. Oyuncuların da psikolojik olarak çok rahatladığı ve idmanları evlerinde eksiksiz sürdürdüğü vurgulandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdar Gürler, İspanya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF’ye başvurdular Spor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF'ye başvurdular
Falcao, ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş’ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe’nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı
Terim’in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi Spor
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi

Son Dakika Spor Haberleri

12:54: Fatih Terim hastanede bile durmuyor! - Spor 12:54: Turgay Büyükkarcı: "Halkımızın sağlığı için her fedakarlığa hazırız..." - Spor 12:45: Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor - Spor 12:39: Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Spor 12:37: Menemenspor formunu evden koruyor - Spor 11:46: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor 11:44: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu - Spor 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:22: Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli - Spor 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:54: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor - Spor