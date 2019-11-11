Göztepe seriye hasret

SÜPER Lig'de Trabzon spor galibiyetinin ardından evinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında öne geçip, VAR uyarısıyla verilen penaltı kararıyla 1-1 beraberliğe razı olan Göztepe, bu sezon hiç üst üste 2 kez kazanamadı. Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 13 puanda kalan Göz-Göz, alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepti. İzmir temsilcisi, iç saha avantajını da lehine çeviremedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde iç sahadaki 6 maçta 2 galibiyet alabildi. Bornova Stadı'nda sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Göztepe, 2 kez de mağlubiyete engel olamadı.

Kartların havada uçuşup iki takıma toplam 2 kırmızı, 10 sarı kartın çıktığı Yeni Malatyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olan Göz-Göz'de taraftarlar ve yönetim, hakem Arda Kardeşler'in yönetimine büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada Kardeşler'in kararlarına isyan ederken Başkan Vekili Talat Papatya da sert bir açıklama yaptı. Papatya, "Ülkemizde oynanan futbol karşılaşmalarında skorları takımların performanslarından çok, hakem kararlarının belirlediği yönünde bir algı oluşmaya başlaması gerçekten Türk futbolu adına kaygı verici" dedi. "Ligin 11'inci haftasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandığında Göztepe adına tedirgin olmuştum" diyen Papatya şunları kaydetti:

"Yaşadığım tedirginlikte haklı olduğumu maç sonunda daha net anladım. Dün oynanan karşılaşmada yapılan hakem hatalarını sadece Göztepe olarak biz gündeme getirmiyoruz. Dün spor kamuoyu Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsetti. Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu, sporcu performansları üzerinden yorumlar yapıldığı ortamın oluşması en büyük arzumuz."

TALİHSİZ SERDAR

Göztepe'de bu sezon ilk golünü 9'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'a atan Serdar Gürler, ikinci yarıda ise rakibinin sert faulüyle sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rakibinin krampon tabanıyla sert darbesiyle çorabı bile yırtılıp oyuna devam edemeyen Serdar, 74'üncü dakikada yerini Halil'e bırakırken maç sonu bacağının halini sosyal medyada paylaştı. Serdar, sert faule ve hakem kararlarına tepki gösterip, "Ayağım kırılıyordu ama kırmızı kart verilmiyor. Kırılmadı ya galiba ondan vermedi. Bugün elimizde olan maçı başka birileri çevirdi" yorumunu yaptı.