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"Göztepe sevgisi aşılıyoruz" projesinin ilk ziyareti gerçekleştirildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcular Andre Castro ile Berkan Emir, "Göztepe sevgisi aşılıyoruz" projesi kapsamında Karabağlar ilçesinde Aydınoğlu Mehmetbey İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

28.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:14
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcular Andre Castro ile Berkan Emir, "Göztepe sevgisi aşılıyoruz" projesi kapsamında Karabağlar ilçesinde Aydınoğlu Mehmetbey İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk ziyaretine, Teknik Direktör İlhan Palut ile futbolcular Andre Castro ve Berkan Emir katıldı. Palut ve futbolcular, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.
Futbol altyapı antrenörleri de öğrenciler ile oyunlar oynadı.
Ziyarette İlhan Palut, Andre Castro ve Berkan Emir'in katkılarıyla alınan Göztepe setleri, öğrencilere dağıtıldı ve hatıra fotoğrafları çektirildi.
Projenin belirlenen okullara yapılacak ziyaretlerle devam edeceği kaydedildi.

Andre Castro, Berkan Emir, Spor

Kaynak: AA

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