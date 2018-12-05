Göztepe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'de 8 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak Göztepe müsabakasının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında dün Nazilli
Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, ligdeki Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör Bayram Bektaş
yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık karşılaşmasında mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre
, Adama Traore, Deniz Kadah
ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.
Aralık,Sivasspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:35