Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor
'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde top kapma çalışması yapan futbolcuların ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, cezalılar Titi, Lamine Gassama, Cameron Jerome, tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Atınç Nukan'ın yanı sıra sol uyluk ön bölge kasında zorlanma tespit edilen Serdar Gürler ile gribal enfeksiyon geçiren Eren Derdiyok'un yarın forma giyemeyeceği kaydedildi.