Göztepe, statla hedefi büyütecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanı Mehmet Sepil, yapımı devam eden yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde, her zaman Avrupa kupalarını kovalayacak bir Göztepe takımının mücadele edeceğini söyledi.Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çatısındaki yürüyüş yolunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde bir çok stadın yapıldığını, bu statların, maç günü dışında fazla kulanılmadığını ifade etti.Yeni statlarında, stat çevresinde de bir çok yer yapmayı planladıklarını aktaran Sepil, şunları kaydetti:"Şu an iş bitiyor. Burası İzmirlilerin buluşma noktası olacak. Sadece stadı açacağız. Bu tesisin bitimi 1 yıl daha alır. Bütün müzeleriyle, dükkanlarımızla, çocuklarla ilgili merkezlerimizle, sağlık konusundaki tesislerle burası İzmirlilerin buluşma noktası olacak. Bu gördüğünüz çatıda güzel havada binlerce kişi yürüyecek. Tesisin tamamı halkın kullanımına açık olacak. İlk maçımız ocak ayının son haftasındaki Beşiktaş maçıyla. Stadı o gün açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız o yönde."İlk etapta bir kale arkası tribününün koltuksuz olacağını belirten Sepil, "Seyir zevkinin, maçın ambiyansının ne kadar değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bizim dışımızda bir çok kulüp de müracatlarda bulundu." diye konuştu."Burada idman yapmaya başlayalım""Göztepe, büyüyerek geliyor." diyen kulüp başkanı Sepil, yeni stat için kombine bilet satışındaki gördükleri ilginin beklediklerinin ötesinde olduğunu dile getirdi. Sepil, "Doğu ve batı tribünlerinin hemen hemen tamamı kombinelere gidiyor. Orada maç günü için fazla bilet kalmayacak. Yakında kale arkası satışlarına başlayacağız. Statta kombine olmadan maç günü satacağımız bilet sayısı oldukça az olacak." ifadelerini kullandı.Sepil, hibrit çimin çakılmasının 9 Aralık'ta başlayacağını, bunun 20 Aralık'ta bitmesinin planlandığını belirterek, "Takıma da 'Yakında burada idman yapmaya başlayın' dedim. Oyuncular çok heyecanlı. Buranın Göztepe'ye neler katacağının farkındalar. Yüzüncü yılımızı doldurmadan hayalimizi gerçekleştirdik." şeklinde görüşlerini aktardı."Stattan sonra hedefi yükselteceğiz"Futbol takımının sezona puan olarak kötü başladığını kaydeden Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Önümüzdeki sezon bu olur mu? Olmasını çok istiyordum ama sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Vitesi yükselttik. Bakalım bu bizi nereye taşıyacak? Göreceğiz ama bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Sepil, taraftarların ara transfer döneminde "stat hediyesi" beklediğinin hatırlatılması üzerine ise "Bakıyoruz. Şu an son birkaç gündür oldukça yoğun bakıyoruz. Burada daha iddialı bir Göztepe oluşturmaya çalışacağız ama onu oluşturmaya çalışırken acele edip çok hata da yapmamamız gerekiyor. Geçmişte yeterli hatayı yaptık. Dolayısıyla aceleyle yapmayacağız bunu. Geç olsun, bizim olsun, güzel olsun. Tabii ki devre arasında duruma bakıp en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.