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Göztepe, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek.

23.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:16Göztepe, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak
Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek.
Lige verilen aradan önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla girdiği 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko'nun yanı sıra 11. haftada maç bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkacak teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Alpaslan Öztürk, Spor

Kaynak: AA

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