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Göztepe, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'la İzmir'de karşılaşacak.

20.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:06 Göztepe, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek
Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın 'la 'de karşılaşacak.
Ligde 5 haftalık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe, 16. haftaya 20 puan ve averajla 10. sırada girdi. İzmir temsilcisi 16. hafta mücadelesinde yarın saat 20.00'de hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabakada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek.
İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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