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Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

28.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:30 Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak
Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup 'a konuk olacak.
Geçen hafta konuk ettiği 'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.
Göztepe'de 6 eksik
Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.
Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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