Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Geleceğe Umutla Bakıyor

Spor Toto Süper Ligde haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u Bornova Stadında konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Golsüz eşitlikle biten müsabakanın ardından Bursaspor puanını 20'ye, Göztepe ise 19'a yükseltti.

Maç sonunda konuşan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş şu ifadeleri kullandı:

"Çok üretken olamadık. Bugün oyun olarak çok karşılığını veremesek de, takımım kendi standardının üzerinde koşu mesafesi kaydetti. Mücadeleden mutluyum. Göztepe camia olarak gönlümde de istediğim bir yerdi. Medyanın beni bir yere yakıştırması çok güzel ama üretkenliğimi arttırabileceğim bir yerdeyim ve çok mutluyum. Bu takımın oyunu daha da gelişecek. Bu takım üst sıralarda olmalı. Ben kayıp iki puan olarak bakıyorum. Ankaragücü maçını kazanıp devreyi 22 puanla tamamlayıp, ikinci yarı için hazırlıklar yapacağız."