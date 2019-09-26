Göztepe teknik direktörü tuna: galibiyetlerin devamı gelmeli





Süper Lig'de önce İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen ardından Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında ise Yozgatspor 1959 karşısında 3-0 galip gelen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna başarının sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Daha iyisi olabilir miydi, bugünü görünce tabii ki olabilirdi. Takım adaptasyonu, yeni transferlerimiz, bu takımın geçen seneden gelen yapılanması adına geçiş süreci ilk 4 hafta adına bizim adımıza iyi olmadı. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü. Üzerimizdeki baskıyı iyi yönettik. Stres yönetimini iyi gerçekleştirdik. Galibiyetlerin devamı gelmeli" diye konuştu.

HEDEF 3 PUAN

Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını anlatan Tamer Tuna, "Bu müsabakada neler yapabileceğimizle alakalı, rakibin 4 haftalık performansıyla ilgili değerledirmeler yapıyoruz. Önemli olan bizim felsefemizi nasıl ortaya koyacağımız. Bunda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan geri dönmeden yapabileceklerimizi biliyoruz. Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var" cümlelerini kurdu.

GENÇLERE ÖVGÜ

Gol atamama baskısını Konyaspor maçında hissettiklerini ancak penaltıyla da olsa iyi mücadeleyle müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını sözlerine ekleyen Tuna, Yozgatspor müsabakasında forma verdiği genç futbolcularına da övgüler yağdırdı. Gençlerin gösterdiği oyunun önemli olduğuna vurgu yapan Tamer Tuna, "Yeşil alandaki rekabette hiçbir fark yok. Bunlarla ilgili genç futbolcularımızın aşamaları var, daha da olacaktır. Yeterli değil tabi ki ama fırsat buldukça gençlerimiz oynamaya yükümlüler, çünkü çok iyi çalışıyorlar" diye konuştu.

KUPADA İLKLER YAŞANDI

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur eleme maçında Yozgatspor 1959'u geçerek adını üst tura yazdıran Göztepe, bu karşılaşmada sezonun birçok ilkini yaşadı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Atınç Nukan, Veli Çetin, Kerem Atakan Keskin ve Hüseyin Bulut ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. İzmir temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı Eren Derdiyok da Yozgatspor 1959 karşılaşmasında takımının ikinci golüne imza atarken, deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Göztepe'nin altyapısında yetişen ve bu sezon A takım kadrosunda şans bulan Ege Özkayımoğlu da Göztepe formasıyla ilk golünü Yozgatspor maçında kaydetti. Genç futbolcu, gol sevincini yardımcı antrenör olan babası Şakir Özkayımoğlu'na sarılarak kutladı. Bu sezon formasını kaptıran Yasin Öztekin de kupa mesaisinde forma savaşında pes etmeyeceğinin sinyallerini verdi. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Yasin, Ege ve Eren'in gollerinde asisti yapan isim oldu.

- İzmir