Göztepe, Trabzonspor Yenilgisi Sonrası Kemal Özdeş'le Ayrılık Kararı Aldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor yenilgisinin ardından evinde de Trabzonspor'a 3-1 kaybederek iyice düşme korkusu yaşamaya başlayan Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ayrılık kararı alındı.

Kemal Özdeş ile yollarını ayırma kararı alan Göztepe, şu anda boşta olan bir dönem Göztepe'de de görev yapan Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.

TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran ve takıma 90 dakika boyunca büyük destek veren taraftarın alınan mağlubiyet ve kötü oyun sonrası sabrı taştı. Ara transfer döneminde yeteri kadar takviye yapmadığı gerekçesiyle yönetimi eleştiren futbolseverler oyuncuları ıslıklarken, teknik direktör Kemal Özdeş'i de istifaya davet etmişti.

BU SABAH GÖREVİ BIRAKTI

Özellikle sol bek Berkan ve bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Jerome'un oyundan çıkarken yuhalanan taraftarlar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratlarıyla stadı inletti. İkinci yarıda beklenen seviyeye gelemeyen futbolcular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Taraftarın görevini bırakmasını istediği Kemal Özdeş, tepkileri doğal karşıladığını söyledi ve bu sabah yönetim ile yaptığı toplantının ardından ayrılık kararı aldı.

(Sporx)