Göztepe Tümülüsü Safranbolu'nun tarihine ışık tutacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesindeki Büyük
Kazılarda 20 mezar ve 4 insan iskeleti ile çeşitli bulgularla karşılaşılan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, Safranbolu'nun özellikle Antik Çağ dönemine önemli ışık tutacak.
Günün mimarları tarafından mezar odası üzerine toprak yığılarak inşa edilen tümülüste, ölen kişinin kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüsün uzun yıllar süren kazılarının titizlikle tamamlandığını söyledi.
Tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulduğuna dikkati çeken Dizdar, ilçenin tarihi için çok önemli ve orijinal bir yapı olduğunu ifade etti.
Öncelikle korunması adına çalışmaların yapılacağını belirten Dizdar, "Bu alan ilçe için çok önemli. Ortaya çıkartılan ve ilçemizin tarihine ışık tutan bu alanın turizme açılması gerekir. Bu konuda Vakıf olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu alan turizme önemli bir katkı sunacaktır. Çatı projesinin hemen tamamlanması gerekli." diye konuştu.
Tümülüs
Frigler döneminde, Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Tümülüsler, boyu ve mimarisiyle ölen kişinin zenginliğini de simgeliyor.