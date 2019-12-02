Göztepe, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Ligde son 4 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. turda Fatih Karagümrük'le mücadele edecek.

Vefa Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçında hakem Özgüç Türkalp düdük çalacak. İlk maçta rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Göztepe, Fatih Karagümrük'le rövanş karşılaşmasında 18 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak.

Andre Poko ile genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de, Fatih Karagümrük karşısında fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'un başında kupada Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmış, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamamıştı.

Kaynak: AA