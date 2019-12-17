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Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

17.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:10Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe'de tedavileri devam eden Andre Poko, Yusuf Talum ve sol diz bölgesinden sakatlanan Atınç Nukan, idmanda yer almadı.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: AA

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