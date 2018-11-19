Göztepe Turu Zora Soktu

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:06



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:06

Ülkemizi EHF Challenge Cup'ta temsil eden Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3'üncü Tur ilk maçında konuk olduğu OIF Arendal'a 40-25 yenilerek büyük avantaj kaybetti.Norveç'teki müsabakanın ilk yarısını 20-10 geride tamamlayan Uçan Adamlar, ikinci devrede de toparlanamadı. Maçı 15 gol farkla kaybeden İzmir temsilcisi, istediğini alamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç'te de Göztepe'yi yalnız bırakmadı.Eşleşmenin rövanş karşılaşması 25 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. - İzmir