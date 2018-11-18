Göztepe, U21 Takımı'na Gol Yağdırdı: 5-2

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir
'i konuk edecek Göztepe, 21 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisileri'nde oynanan hazırlık maçında A takımının gollerini, Yalçın Kayan, Samed Ali Kaya
, Tayfur Bingöl
, Sokol Cikalleshi ve Fausto Grillo'nun attığı kaydedildi.
21 yaş altı takımının gollerinin ise İlke Tankul ve Cenk Blom'dan geldiği belirtildi.
Antrenman maçında süre almayan oyuncuların, salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Başakşehir
18 Kasım 2018 Pazar 17:30