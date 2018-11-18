18 Kasım 2018, 17:30
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Göztepe, U21 Takımı'na Gol Yağdırdı: 5-2

Göztepe, U21 Takımı

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, 21 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisileri'nde oynanan hazırlık maçında A takımının gollerini, Yalçın Kayan, Samed Ali Kaya, Tayfur Bingöl, Sokol Cikalleshi ve Fausto Grillo'nun attığı kaydedildi.

21 yaş altı takımının gollerinin ise İlke Tankul ve Cenk Blom'dan geldiği belirtildi.

Antrenman maçında süre almayan oyuncuların, salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Başakşehir

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