Göztepe ve Fenerbahçeli kadınlar 'sevgi' için el ele verdi

SÜPER Lig'de bu akşam Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe ve Fenerbahçe'de kadın taraftarlar örnek bir projeye imza attı. İki takıma gönül veren kadınlar ve çocuklar "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında Konak Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda buluştu. Otizme farkındalık ile kadın ve çocuğa şiddet konusunun konuşulduğu toplantıda centilmenlik rüzgarları esti.

Türkiye'de ilk kez yapılan bu organizasyonun tüm ülkeye örnek olması gerektiğini belirten Göztepe Kadın Kolları Kurucu Başkanı Simge Yılmaz Bağcı, kadın taraftarların sporun ve futbolun içinde daha fazla yer alacağını söyledi. Simge Yılmaz Bağcı, "18 yıldır Dişi Göz-Göz'ler grubunu da temsil ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Zamanımız kısıtlıydı ama bu sevgi deplasmanının asıl amacı, her deplasmana gidildiği zaman bütün takımların ve özellikle tadın taraftarların bunu sürdürebilmesi. Çok güzel bir İzmir ayağı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da gittiğimiz deplasmanlarda mutlaka 'Sevgi Deplasmanı' pankartını taşıyacağız" dedi.

"FUTBOL SEDECE ERKEK İŞİ DEĞİL"

Kadınların tribünlerde yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bağcı, "Futbol sadece erkeklerin hobisi değil, erkek işi de değil. Erkeklerin statta olma hakkı olduğu kadar bizlerin de hakkı vardır. Kadınlar bireydir. Tribün erkek işi değil gönül işidir. Benim kızım var 13 yaşında, o da tribüne geliyor. Ben 25-30 yıldır deplasman yapıyorum. Tecavüz yanlısı tezahüratlar ve cinsiyetçi küfre karşı kadınların tribünlerde olması erkek taraftarları birazcık da olsa dizginleyebiliyor. Kadınları tribünlere çekmek için büyük sempozyumlar düzenleyebiliriz. Kadın ne demektir, kadın olmak nedir; bunları kadınlarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Şiddeti kadınlara sadece erkekler yapmıyor. Bazı ortamlarda kadınlar da kadınlara şiddet uyguluyor. Kadınların kendilerini erkeklere ispat etme çabası da var. Bu da kendi kendilerine psikolojik şiddet uygulaması anlamına geliyor. Bu işin eğitimini 'Sevgi Deplasmanı' sayesinde verebiliriz" diye konuştu.

"BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Fenerbahçe İstişare ve Düşünce Derneği Kadın Kolları ve Tribün Temsilcisi Zeynep İnel de tüm kadınların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti. İnel, "Bugün yapılan organizasyondan mutluluk ve gurur diyoruz. Türkiye'de ilk olduğuna inanıyoruz. 'Sevgi Deplasmanı' projesi yankı uyandıracak. Kadına şiddetin had safhada olduğu bu dönemde bunun son bulmasını bekliyoruz. Biz de sesimizi duyurmak istedik. Buna fırsat veren Göztepe yöneticilerine, taraftarlarına ve kadın kollarına Fenerbahçeliler olarak teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Böyle bir organizasyonla karşılaşacağımızı ummamıştık, çok sevindik. Umarım daim olur ve gerisi gelir" dedi. Türkiye'de kadın olmanın zor zanaat olduğunu sözlerine ekleyen İnel, "Biz de bunu başarmaya çalışıyoruz. Kadına seçme ve seçilme hakkının tanındığı günden bu yana ayakta durma mücadelesi veriyoruz. Tribünde kadın olmak çok güzel. Özellikle son 3-4 senedir kadınlar maça gelmeye başladı. Kadınların tribünlerden uzak kalmasının en büyük sebebi; küfür, kötü sözler, yakın çevresindeki insanlara hitaben edilen küfürler. İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla ve kız çocuklarıyla tribünlere gelemiyorlar. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Faydalı olmak için elimizden geldiği kadarıyla çaba gösteriyoruz" cümlelerini kurdu.

"FARKINDALIK YARATACAĞIZ"

Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesçi de öncelikle bugün başlatılan "Sevgi Deplasmanı" projesinde yer almaktan çok büyük gurur duyduğunu belirtti. Fesçi, "Fenerbahçeli ve Göztepeli taraftarlar bir araya gelerek, erkek egemenliğindeki tribünlerde farkındalığı yaratmak için çok önemli bir adım attı. Öncelikle sporda ve futbolda kadına şiddete hayır demek için bir arada olmamız gerekiyor. Bu birlikteliğimizin diğer kulüplere ve kadın taraftarlara örnek olmasını bekliyoruz. Aslında başlattığımız 'Sevgi Deplasmanı' projesinde kadınları stada çekip sevgiyi de tribünlere çekmiş oluyoruz. Bu yarattığımız farkındalıklarla artık çocuk ve kadınları statlarda görebileceğimiz projeleri destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sevgi Deplasmanı projesine katılanlardan detay görüntüler

Göztepe Kadın Kolları Kurucu Başkanı Simge Yılmaz Bağcı ile röportaj

Fenerbahçe İstişare ve Düşünce Derneği Kadın Kolları ve Tribün Temsilcisi Zeynep İnel'in açıklamaları

Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesçi ile röportaj

Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,