Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Futbolcularımız ve ekibimizde şikayet yok

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Sepil, "Göztepe olarak futbolcularımızda, teknik ekibimizde ve personelimizde koronovirüs salgını şüphesi ve şikayet yok" diye konuştu.

Kulüp olarak çalışanları 10 gün önceden evlerine göndermeye başladıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Personelimizin yüzde 90'ı evinden çalışıyordu. Futbolcularımız da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar neticesinde evlerine gitti. Şu anda sağlık açısından hiçbir sorun yaşamıyoruz. Gerekirse test yaparız. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz hepsi evlerinde izolasyondalar" dedi.

TAKIMI BİLGİLENDİRİYORUZ

Mehmet Sepil tüm takımla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Tecrübeli futbolcularımızla telekonferans toplantıları yapıyoruz. Takıma grup halinde whatsapp uygulamasıyla bilgilendirmeler yapıyoruz. Gruba Türkiye'de yaşanan gelişmeleri, vaka sayılarını ve alınan kararları düzenli olarak gönderiyoruz. Türkçe ve İngilizce olarak her akşam bilgi akışı sağlıyoruz. Futbolcularımızın en büyük endişesi gelişmeleri takip edememekti. Bunu çözüme kavuşturduk. Evden çıkamayan futbolcularımızın da temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

27 MART'TA BAŞLIYOR

Takımın idmanlara yeniden 27 Mart Cuma günü başlayacağını ifade eden Mehmet Sepil, "Bu tarihe kadar evlerde çalışılacak. Neden ayın 27'sini tercih ettiğimize gelince Kulüpler Birliği olarak TFF'ye liglerin başlama tarihlerini 17-18 ve 19 Nisan olarak önerdik. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama 17 Nisan'da oynayacak olursak futbolcuların form durumlarını da düşündük. Biz de 27 Mart'ta çalışmaların başlamasını öngördük. Gelişmeleri çok yakından izleyeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı takip ediyoruz. Kulüpler Birliği olarak aramızda liglerin 17 Nisan'da başlaması konusunda oylama yaptık ve kabul edildi" ifadelerini kullandı.

LİGİ HIZLANDIRIRIZ

Sürecin uzaması durumunda yeniden görüşmelerin yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Sepil şu cümleleri kurdu:

"UEFA'nın kararı sonrası Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. Bu tarihe kadar ligde 8 maçımız kalmış. Türkiye Kupası'nda ise finale kalanlar en fazla 10 maça çıkacak. Diğerleri 8 müsabaka oynayacak. Hızlandırılmış bir takvimle hafta içi ve hafta sonları da dahil ligi bitirebiliriz. Diğer ülkelere göre ligi bitirme konusunda avantajlarımız var. Şu an tek senaryodan hareket ediyoruz. Farklı bir durumda yeniden değerlendirme yapılacak."

FİNANSAL BOYUTU FAZLA

Son olarak koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle liglerin ertelenmesinin finansal boyuta olumsuz yansıyacağını vurgulayan Mehmet Sepil, "Bu işin finansal boyutları büyük olacak. Avrupa, her yer bunu tartışıyor. Kulüpler ve oyuncular olsun bu zararı herkes bir şekilde paylaşır. Yine sürecin gelişimine bağlı olarak lig tamamlanırsa daha az maddi zarar yaşanır. Biz FIFA'ya bağlıyız. FIFA'nın yapacakları da oldukça önemli" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA