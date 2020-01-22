Göztepe, Wilczek'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İzmir ekibi, son olarak Danimarka ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen Polonyalı santrfor Kamil Wilczek'i 1.5+1 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık.

24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Wilczek, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin ve Carpi takımlarında forma giydikten sonra 2015-16 sezonu devre arasında Danimarka ekibi Brondby'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 358 resmi maçta 136 gol atan Wilczek 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında gol kralı olma başarısı gösterdi.

Kamil Wilczek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

31 yaşındaki forvet, Brondby ile bu sezon çıktığı 26 maçta 20 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.