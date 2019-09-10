Göztepe yabancı tercihini tecrübeden yana kullandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, bu sezon kadrosunda bulunan yabancı oyuncuları tecrübeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Geçen sezon son haftada MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalan Göztepe, bu sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak için kadrosunda büyük bir değişime gitti. Gelecek vaat eden yerli futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yabancı tercihlerini ise tecrübeli isimlerden yana kullandı. Bu sezon 12 yabancıyla kadrosuna devam edecek olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların 10'u 30 yaş ve üzerindeyken, kadroda bulunan yalnızca 2 yabancı futbolcu 30 yaşın altında yer aldı.



En tecrübeli Beto



Göztepe'nin kadrosunda bulunan 12 yabancı oyuncunun yaş ortalaması 31.25 olarak dikkat çekerken, takımın en tecrübeli oyuncusu Portekizli kaptan Beto oldu. 37 yaşındaki deneyimli file bekçisini 36 yaşındaki Brezilyalı orta saha Mossoro takip etti. Transferin son gününde takıma katılan Napoleoni de 33 yaş ile listede kendine üst sıralarda yer buldu. Takımda yer alan en genç yabancı futbolcu ise bu sezon Anderlecht'ten kiralanan stoper Sanneh. 25 yaşındaki Gambiyalı oyuncu takımın en genç yabancı oyuncusu unvanının sahibi olurken, Sanneh'i 26 yaşındaki Poko takip etti. İki oyuncu aynı zamanda takımda 30 yaşın altında olan iki yabancı oldu.



Yerlilere gençlik ateşi



Bu sezon kadrosunu 11 yeni isimle takviye eden sarı-kırmızılılarda, yeni transferlerin yaş ortalaması 27 olarak belirlendi. Transfer edilen en tecrübeli isim Brezilyalı Marcio Mossoro olurken, sezon başında Pendikspor'dan alınan 19 yaşındaki Batuhan da en genç transfer olarak kayıtlara geçti. İzmir ekibinin bu sezon kadrosuna kattığı en tecrübeli yerli oyuncu ise Başkaşehir'den kiralanan 28 yaşındaki orta oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA