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Göztepe'ye İtalyan golcü

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

02.09.2019 22:17 Göztepe'ye İtalyan golcü
Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Göztepe transferin kapanmasına saatler kala hücum bölgesini Napoleoni ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Stefan Napoleoni ile 1+1 yıllık, sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni; Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Arjantinli stoper Grillo'nun sözleşmesini feshetti. - İZMİR

Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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