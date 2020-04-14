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Göztepe'ye Soner'den yeşil ışık

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı.

14.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:30
Göztepe'ye Soner'den yeşil ışık

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürler'in, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepe'de kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi.Medipol Başakşehir'den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner'in, "Göztepe'de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu sezon Göztepe ile 22 Süper Lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp, 7 asist yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Spor
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