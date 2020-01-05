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Göztepe'ye Veigneau önerildi

Süper Lig'in 2'nci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşmaya hazırlanan Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor.

05.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:49 Göztepe'ye Veigneau önerildi

Süper Lig'in 2'nci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşmaya hazırlanan Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor.

Hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için Remy, Robinho, Adebayor; stoper olarak ise Manuel da Costa ile ilgilenirken, ekibine sol bek Olivier Veigneau önerildi. Kasımpaşa ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız oyuncunun menajerler tarafından İzmir ekibine tavsiye edildiği ifade edildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe'de sol bek de isteyen teknik direktör İlhan Palut'un Veigneau ile ilgili kararını en kısa sürede vereceği kaydedildi.Futbol yaşamına ülkesinin takımlarından Monaco'da başlayan deneyimli futbolcu, Nice, Duisburg ve Nantes'ta oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'ya imza attı. Kasımpaşa'da 4.5 sezonda 122 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Göztepe'nin ocak ayında en az 3 takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. 



İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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