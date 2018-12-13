Göztepe Yeni Hocasıyla Sahaya Çıkıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 11:10



13 Aralık 2018 Perşembe 11:10

Teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getiren Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.Ligde oynadığı son 4 maçtan puan çıkarmayan Göztepe, haftanın açılış karşılaşmasında sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, yarın Bursaspor ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Özdeş, yarın takımının başında ilk mücadelesine çıkacak. Ev sahibi Göztepe haftaya 18 puanla 12. basamakta girerken, konuk Bursaspor 19 puanla 11. sırada yer aldı.Ev sahibinde sakat çokZorlu maç öncesinde ev sahibi Göztepe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Traore ve Hakan'ın yanı sıra Deniz Kadah, Kerem Atakan Keskin ve Ngando da sakatlıkları sebebiyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı stoper Kadu da kadroda yok. Kadu'nun yokluğunda Reis'in forma giymesi bekleniyor.Devreyi kapatıyorYarın Bursaspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, iç sahada ilk devrenin son maçına çıkacak. Bu sezon iç sahada oldukça başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Bornova Stadı'nda çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazanmayı başardı. Göz Göz, geçen sezon Bornova'da Bursaspor'u 2-1 mağlup etmişti.Göztepe'den Umut'a: 'Hatıran yeter'2016/2017 sezonunda Göztepe formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Umut Nayir, yarın eski takımına rakip olacak. Karşılaşma öncesinde Umut, Göztepe resmi hesabının paylaştığı bir fotoğrafın altına 'Hatıralar sarmış dört bir yanımı' yorumunu yaptı. Göztepe resmi hesabı ise Umut'a şu sözlerle cevap verdi:"Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar bir yanda dünler, seni yaşatacak neler var neler bir gün gitsen bile hatıran yeter." - İZMİR