Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi.Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:"Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek." diye konuştu.Vatandaşların yürüyüş yapabileceği stat çatısındaki ilk yürüyüşün kasım ayı içinde, projeye çok destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlatan Sepil, stadın adı gibi bir yaşam merkezi olacağını kaydetti."95 yıl bekledik"Başkan Sepil, Beşiktaş karşılaşmasıyla sadece stadı açacaklarını ancak yaşam merkezinin bitmesinin biraz daha zaman alacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada bütün her şeyin oturması zaman alacak. Yaşam merkezini de faaliyete geçmesiyle büyük bir açılış yapacağız. Herkes soruyor 'Kim gelecek, kim gelecek?' diye. Onu sürpriz bırakalım şimdilik. Bunu önümüzdeki sezon başlamadan yapmayı planlıyoruz. Stat için 95 yıl bekledik."Buluşma noktası olacakStadın 24 saat canlı olacağını, bünyesinde geniş sosyal alanları ve bir oyuncak müzesini de barındıracağını dile getiren Sepil, stadın İzmirlilerin buluşma noktası haline geleceğini söyledi.Mehmet Sepil, daha önce süpermarket olan yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda taraftar meydanının yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:"Burası haftanın 7 günü kullanılacak bir yer haline getirilecek. Burayla ilgili çok ciddi projelerimiz var ama şunu söyleyeyim, bizim neslimiz mesela İzmir deyince aklına ne gelirdi? İzmir'in saat kulesi gelirdi. Şimdi ileride ben şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek. Yani o kadar bir cazibe alanı haline geleceğine inanıyorum, tabii bunlar da zaman içinde olacak."Taraftar Meydanı ile ilgili olarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le sürekli görüşme halinde olduklarını kaydeden Sepil, çok güzel bir proje hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.KapasiteGöztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya'daki ayakta maç izleme heyecanının stattaki atmosferi tamamen değiştirdiğini, Türkiye'de de bunu sağlamak için 6222 sayılı kanunda değişiklik yapıldığını hatırlattı.Bunun için çok uğraştığını, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mahmut Atilla Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yaptıklarını aktaran Sepil, şu değerlendirmede bulundu:"Onun da talimatıyla bunu yapmak mümkün oldu. Şimdi bildiğimiz Galatasaray, birçok seyircisine güvenen kale arkasındaki kapasitesini artırınca dolduracağına inanan takımlar da bu konuda müracaatlarını yapıyor. Tabii bu hemen otomatik uygulanmıyor. Şu an kanun çıktı. Biz bununla ilgili müracaatlarımızı yaptık, umarım ki stadın açılmasına bunu yetiştirebileceğiz. Dolayısıyla esasında bu kanun şunu diyor; herkesi ayağa kaldırırız locadakiler de dahil stadın kapasitesini iki katına çıkartırız."