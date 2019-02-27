Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

TİTİ DİREĞİ NİŞANLADI

Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman ve Ahmet Ildız penaltı atışlarını gole çevirmeyi başardı. Göztepe'de ise Celso Borges, Serdar Gürler ve Ngando topu ağlara gönderirken Titi ise penaltıda direğe takıldı.