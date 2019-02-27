27 Şubat 2019, 22:56
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Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Göztepe'yi penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

TİTİ DİREĞİ NİŞANLADI

Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman ve Ahmet Ildız penaltı atışlarını gole çevirmeyi başardı. Göztepe'de ise Celso Borges, Serdar Gürler ve Ngando topu ağlara gönderirken Titi ise penaltıda direğe takıldı.

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YORUMLAR (4)
KERİM: Finalin adı : Galatasaray - Akhisar olur bu kez Akhisar''a koymadan geçmeyiz
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SAM<İ>İ: iyi haber
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DOGRU YA DOGRU: Rakip yok
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HAKKI: faul yokken faul verdi yancı hakem beleşten gol attınız. Allahın sopası yokki gözünüze soka hak yerini buldu Malatya yarı finale çıktı 8 eksikle . ilerisi için umut vermiş yedek Malatyaspor karşısında göztepe :)))))) yanlı yorumcu da yetmedi :)
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