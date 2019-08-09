Göztepe'yi yabancılar savunacak

Süper Lig'de şu ana kadar 7 transfer gerçekleştiren Göztepe yeni sezonda savunma hattını yabancılardan oluşturdu.

Son 2 sezondur kaleyi başarıyla savunan Portekizli file bekçisi Beto bu sezon da ilk 11'in değişmez ismi olacak. Göz-Göz'de sağ bekte Gassama, savunmanın göbeğinde Sennah ve Titi, solda ise son transfer Leo forma giyecek. Orta saha ve defans arasındaki köprü görevini ise Poko yapacak. İzmir ekibinin diğer yapancı stoperi Wallace Reis ise yeni sezonda büyük ihtimalle yedek kulübesine çekilecek.

Hatayspor'dan gelen sağ bek Murat, Menemenspor'dan transfer edilen stoper Veli, mevcut kadroda yer alan sol bek Berkan da alternatif olarak değerlendirilecek. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın geçen sezon son iki haftada Bursaspor ve Ankaragücü maçlarında stoperde şans verdiği Alpaslan da büyük ihtimalle yedek kulübesinde yer alacak. Transfer döneminde en çok savunmaya takviye yapan Göztepe, Borussia Dortmund'tan orta saha Hüseyin, Pendikspor'dan genç 10 numara Batuhan ve Galatasaray'dan santrfor Eren'i de renklerine bağlamıştı.



- İzmir