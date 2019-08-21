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Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde

Göztepe Spor Kulübü yöneticileri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında tahrip olan bölgelerde inceleme yaptı.

21.08.2019 17:10 Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
Göztepe Spor Kulübü yöneticileri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında tahrip olan bölgelerde inceleme yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktörü Tamer Tuna ve yöneticilerinin yangın bölgesini ziyaret ederek bilgi aldığı ve belediye yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Ormansız bir yurt vatan değildir." sloganıyla yangında zarar gören alanın yeşillendirilmesi için iş birliği çağrısı yapılarak kulübün bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğu mesajı da aktarıldı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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