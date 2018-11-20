20 Kasım 2018, 15:05
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Göztepe Zinciri Kıracak

Göztepe Zinciri Kıracak

SPOR Toto Süper Lig'de Pazartesi günü Bornova Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, rakibiyle son 2 sezonda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.



SPOR Toto Süper Lig'de Pazartesi günü Bornova Stadı'nda Medipol  Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, rakibiyle son 2 sezonda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki randevuyu 6-2 kaybeden Göztepe, evinde de turuncu-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu. 

Geçen sezon 14 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de Başakşehir'e rakip olan Göztepe yine iki karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bornova Stadı'nda rakibine Epureanu ve Adebayor'un golleriyle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Jahovic uzatma dakikalarında penaltıdan ağları havalandırmıştı. İstanbul'daki ikinci devre müsabakasında sonuç 2-0 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sol bek Traore ve orta saha Atakan sakat. - İzmir Bornova,Başakşehir
20 Kasım 2018 Salı 15:05



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