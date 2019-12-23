Haberler » Spor » Göztepe zirvedekilere acımadı - Spor

Göztepe zirvedekilere acımadı

SÜPER Lig'de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü.

23.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38 Göztepe zirvedekilere acımadı

SÜPER Lig'de geçen hafta Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü. Sarı-kırmızılılar zirve yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan 11 puan toplamayı başardı. İlk yarıda Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray'ı yenen Göz-Göz, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. 

Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenerek rakiplerine bu sezon ilk kez evlerinde mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. İki müsabakayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe'de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi. 

TAKVİYE YAPACAK 

YENİ stadı Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe'de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. İkinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.



Galatasaray, Bornova, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:23   Beşiktaş deplasmandaki derbilerde istediği sonuçları alamıyor - Spor
12:23   İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu ifadeler - Spor
12:18   Hentbolda İstanbul Üniversitesi fırtınası - Spor
12:11   Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti - Spor
12:07   Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
10:21   Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
10:09   Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
23.12.2019 12:33:01