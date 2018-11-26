Göztepeli Andre Castro'dan Hakeme VAR Tepkisi

Spor Toto Süper Ligde haftanın kapanış maçında Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Visca Bajic kaydetti. Maç sonunda konuşan Göztepe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Andre Castro, hakeme tepki gösterdi.

"VAR'A BİLE BAKILMIYOR"

Castro, "Rakiplere gelince VAR'a gidilip, penaltı veriliyor. Ama bizim pozisyonlarda VAR'a bile gidilmiyor. Zaten lehimize pek penaltı da yok. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Başakşehir, iyi bir takım, onları tebrik ederim." dedi.