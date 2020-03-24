Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan 'evde kal' çağrısı - Spor

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.

24.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:50
Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar antrenmanlarını evde kızı Ela ile sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda kızıyla top oynayan Halil Akbunar, taraftarlara "Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." şeklinde seslendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi Spor
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü

Son Dakika Spor Haberleri

16:52: Fatih Terim'den iyi haber - Spor 16:50: Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Spor 16:44: Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor - Spor 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor - Spor 16:13: Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü - Spor 15:39: 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi - Spor 14:54: Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler 13:48: Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Spor
Loading