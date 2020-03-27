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Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı - İZMİR

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ve kızı Mia, koronavirüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi.

27.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:11
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ve kızı Mia, koronavirüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi.
Kulübün Twitter hesabından Leo ve kızının görüntülü mesajı paylaşıldı. Leo, Türkçe yaptığı konuşmada, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı Mia babasının konuşmasını "Lütfen evde kal." şeklinde tamamladı.
Leo ve Mia videonun sonunda "Göz Göz Göztepe" şeklinde tezahürat yaptı.
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Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia’dan ’evde kal’ çağrısı - İZMİR

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Spor

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Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı - İZMİR

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