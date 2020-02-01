Haberler » Spor » Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu - Spor

Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu

Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

01.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:22Göztepeli Muritala, Westerlo'ya transfer oldu
Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala'yı Belçika'nın 2. lig takımlarından Westerlo'ya kiraladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi. 1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe'ye transfer olmuştu.

Bir dönem 'de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya'nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den Berke Özer'i ve Galatasaray'dan Recep Gül'ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiralamıştı. - İZMİR

Fenerbahçe, Belçika, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:07:43