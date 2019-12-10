Göztepeli Serdar Gürler: Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymek istiyorum

SÜPER Lig'de geçen hafta Göztepe'nin deplasmanda 3-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında 2 gol atıp yıldızlaşan kanat oyuncusu Serdar Gürler, milli formanın hayaliyle yaşadığını söyledi.

Kariyerinde daha önce 7 kez A Milli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye gelmeden önce İspanya La Liga'da Huesca'da da oynayan Serdar, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın formasını giymek istiyorum. Sezon içinde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hocamız Şenol Güneş çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları tribünden izleyeceğim. Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başaracağız. Biz millet olarak milli takımın arkasında olacağız. İnşallah o kafilede biz de yer alırız, hedefimiz o tabii ki ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz" dedi.

Ankara deplasmanından aldıkları önemli galibiyetle 20 puana ulaştıklarını hatırlatan Serdar, "Bu sonuçlar bizim için yetmemeli, daha da yukarıya gitmek istiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz, önümüzde yine Ankara'da oynayacağımız Gençlerbirliği maçı var, daha da zor olacak" yorumunu yaptı. Serdar Gürler, gol veya asist sayısında bir hedefinin olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes her maçta gol atmak ister ama belirli bir hedef yok. Yapımı devam eden yeni stadımız için tüm futbolcular olarak heyecanlıyız. Aramızda konuşuyoruz, bu yeni statta öne geçersek gelen takıma geçmiş olsun ama geriye düşersek de bize geçmiş olsun. Şaka bir yana ama inanılmaz bir atmosfer bekliyor bizi. Yeni statta Beşiktaş maçıyla iyi başlamak istiyoruz. Çıkıştayız, 5 maçtır yenilmiyoruz."