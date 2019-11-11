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Göztepeli Serdar Gürler isyan etti

1-1 biten Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alarak oyundan çıkan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından ayağının durumunu paylaşarak isyan etti.

11.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32Göztepeli Serdar Gürler isyan etti
1-1 biten Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alarak oyundan çıkan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından ayağının durumunu paylaşarak isyan etti.

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararların tartışıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Serdar Gürler, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede ayağına darbe alarak yerde kalmıştı. Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını terk etmişti. Gürler'e müdahalede bulunan Yeni Malatyasporlu Hadebe ise sarı kartla cezalandırılmıştı.

Serdar Gürler sosyal medyadan isyan etti

Maçtan sonraysa Serdar Gürler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler, "Kırılmadı ya galiba ondan vermedi" sözleriyle rakibine kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Maçta bulunduğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük pay sahibi olan Gürler'in, oyundan çıkmasından sonra topa Yeni Malatyaspor hakim olmuş ve kazanılan penaltıyla beraber skor 1-1'e gelmişti. - İZMİR

Yeni Malatyaspor, Serdar Gürler, Spor

Kaynak: İHA

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